Catanzaro Calcio, con Verna ed Izzillo si avvicina anche Prezioso

Incamerati Verna ed Izzillo con cui si è trovato già l’accordo e per i quali in queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli con il Pisa per le formule – titolo definitivo per il primo, prestito per il secondo – il Catanzaro ha sensibilmente avvicinato anche altri obiettivi di mercato.

Il brasiliano Claiton – che dovrebbe prendere le redini di centrale di difesa nell’assetto a tre di Calabro – è il nome su cui si sta lavorando più assiduamente in queste ore ed il fine settimana potrebbe rivelarsi decisivo per la chiusura dell’operazione. Un altro intervento però sembrerebbe in fase avanzata per la mediana e riguarderebbe l’ex Cosenza e Vibonese Mario Prezioso, vicino al vestire il giallorosso con il benestare del Napoli, proprietario del cartellino.

Base del ragionamento: il prestito secco. Anche per lui il weekend sarà decisivo. Sul ventiquattrenne si erano posati nelle scorse settimane anche gli occhi del Bari e chissà che questo sprint delle aquile non possa essere collegato alla prossima cessione di Celiento e De Risio ai galletti. Oggi intanto la squadra ha lavorato a ranghi compatti al “Federale”, in esilio da Giovino per l’allagamento del campo dovuto alla rottura di una condotta idrica.