LegaPro, ecco il nuovo logo. Ghirelli: ‘Campionato di rinascita e riforme’

Tre sottili linee a comporre la bandiera italiana: una sorta di abbraccio aperto, di quelli sempre necessari nei periodi difficili, capace di comprendere da nord a sud l’intero paese. Questo il nuovo brand della LegaPro per la stagione 2020/21. A svelarlo, nell’Aula Magna “Mario Arcelli” della “Luiss Guido Carli” a Roma, ci ha pensato il presidente Francesco Ghirelli. Nel giorno in cui si sarebbe dovuto conoscere il calendario dei tre gironi – tutto fermo, rimandato a data da destinarsi, in attesa del pronunciamento della giustizia sportiva sul caso Picerno-Bitonto – la scena se l’è presa tutta lui: il nuovo logo. E a corollario sono arrivate anche affermazioni importanti del numero uno della Serie C che ha affrontato i temi spinosi della riapertura degli stadi, delle riforme e della crisi incombente per il sistema.

LA NUOVA SERIE C – «Il prossimo sarà il campionato della rinascita – ha esordito Ghirelli – Veniamo da un momento in cui tutto è stato messo in discussione e ci lasciamo alle spalle una stagione travagliata, non pienamente vissuta, interrotta bruscamente dalla pandemia. La Serie C è stata la prima a fermarsi per scelta di responsabilità quando la situazione è diventata drammatica nel paese, ora però vuole ripartire e lo farà con coraggio». Coraggio e Cuore, entrambe accomunate dalla stessa iniziale che dà nome alla categoria. E che il nuovo logo rispecchia, proiettato sul fondo dell’Aula. «Non si tratta di un semplice re-branding – ha proseguito – perché non vogliamo cambiare immagine ma essenza. Il tricolore che abbiamo disegnato abbraccia il pallone ed il mondo, rispecchia una LegaPro innovativa e capace di dialogare con l’esterno». Una LegaPro che per quest’anno non cambierà il suo assetto naturale a tre gironi nonostante il suo presidente abbia dichiaratamente offerto l’assist per un cambio al nazionale: «Irreale però in questa fase, tra covid e costi: saggezza vuole che se ne parli in gruppi di lavoro ma che si affronti la questione per i campionati a venire». La ripartenza resta fissata al 23 settembre ma molto dipenderà da domani – «giornata cruciale» l’ha definita Ghirelli – quando si conoscerà la sentenza d’appello sul caso Picerno-Bitonto.

RIFORME – Al di là della questione gironi resta però sempre aperto il capitolo riforme. «Dobbiamo intervenire – ha affermato Ghirelli – ma ragionando da sistema, non per singoli e non attraverso numeri. Nel momento di difficoltà ci vuole coraggio e mettere vento nelle vele è quello che si vuole fare». I prossimi mesi saranno dunque importanti anche su questo versante per capire come la LegaPro potrà disegnare il suo futuro e di riflesso come si adeguerà l’intera struttura dei campionati in Italia.

CRISI – Più stringente il tema della crisi, affrontato di petto da Ghirelli con l’ennesima richiesta di ascolto al Governo. «Lavoriamo insieme alle riaperture graduali degli stadi – è stata la proposta – senza incassi di botteghino i club faranno fatica e diminuirà anche il gettito degli sponsor. Il sogno è riaprire ad ottobre – ha ammesso – ma bisognerà valutare l’impatto che avrà sui contagi l’apertura delle scuole»