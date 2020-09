Catanzaro Calcio, via Signorini, arriva Verna. Con lui anche Piquionne

La rescissione di Signorini ufficializzata nel tardo pomeriggio ha strappato il flusso in uscita degli esuberi. L’arrivo di Verna a Giovino, più o meno negli stessi istanti, ha inaugurato al contrario quello in entrata che nel weekend potrebbe subire ulteriori scossoni. Il centrale di difesa ha salutato il Catanzaro dopo due stagioni: in pole per lui il Gubbio che gli ha offerto un biennale. Il centrocampista invece è sbarcato oggi al quartier generale marinaro ed ha assistito all’allenamento in compagnia del diesse Cerri. Firmerà nelle prossime ore, dopo aver espletato l’intero iter di controlli per il covid. Non era l’unico volto nuovo al “Gullì”, oltre a lui anche il classe 2001

Loïck Jean-Marie Piquionne, punta probabilmente in prova, ex Nantes.