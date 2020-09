Catanzaro, buone indicazioni dal test contro la Berretti

E’ con una sgambata in famiglia contro la Berretti che il Catanzaro ha messo il punto alla prima settimana di lavoro dopo il ritiro di Moccone: occasione giusta per cominciare a prendere il ritmo partita in vista dell’esordio di Coppa Italia previsto per il 23 contro la Virtus Francavilla, per testare sul campo i progressi generali e mettere concretamente alla prova nuovi arrivati ed elementi sotto esame. Due a zero per la prima squadra il risultato finale con le reti – una per tempo – di Di Piazza e del giovane Piquionne. Notizie confortanti per Calabro che ha visto la punta di Partinico ancora a segno dopo la doppietta del test precedente in Sila e il nuovo arrivato francese – sbarcato ieri, insieme a Ferretti – voglioso di conquistarsi un po’ di copertina nel provino. Non solo. Buona anche la prova di Salines, impiegato in difesa insieme a Riggio e Pinna, e di Urso – nella mediana a tre insieme a Corapi e Risolo. A parte hanno lavorato tutti gli esuberi dichiarati, per l’uscita dei quali si guarderebbe con fiducia all’inizio della prossima settimana. Più o meno la stessa tempistica per gli annunci in entrata di Verna, Izzillo e Salines, operazioni da considerarsi chiuse. Stato maggiore giallorosso a bordo campo, con Cerri e Foresti ad osservare. In agenda per il diggì anche nuovi incontri con rappresentanti della tifoseria: dopo il Catanzaro Club ’79 e il “Banelli” sarà la volta dei “Palanca” di Lido e Sellia Marina.