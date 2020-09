Al via domani il Torneo di tennis Primo Memorial Francesca Lidonnici

Sono 72 gli iscritti al singolare e 15 coppie al doppio del Torneo di tennis Primo Memorial Francesca Lidonnici che si terrà da domani al 27 settembre presso il Circolo Catuogno di Montepaone Lido. Raffaele Gangale, presidente da quattro anni e il maestro Gregorio Voci spiegano così l’iniziativa: “Quest’anno è stato un anno importante per il circolo perché per la prima volta abbiamo partecipato alla serie C che rappresenta la massima categoria regionale con una squadra fatta da ragazzi formatisi nel nostro vivaio. Il torneo è importante a livello regionale in quanto partecipano anche tennisti di seconda categoria (limitato ai 2.6) e il montepremi finali è di 1000 euro“. “Nelle mie intenzioni – dice Gangale – essendo un Memorial intitolato a mia madre, il torneo andrà ogni anno a crescere fino a diventare torneo Open, ossia senza limiti di partecipazione e potenzialmente aperto a tennisti con classifica ATP ovvero ex classificati”.