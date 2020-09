Catanzaro, c’è Fazio: obiettivo difesa forte e di esperienza

Muscoli ed esperienza. Sembrerebbe essere questo l’identikit per la difesa tracciato dal Catanzaro per la prossima stagione. Ed anche i movimenti di mercato – quelli già effettuati e quelli ancora in cantiere – lo confermerebbero. Alla richiesta formulata da Calabro in sede di presentazione – «Tre centrali forti per il reparto arretrato» – Cerri e Foresti hanno risposto calando per primo l’asso Pasquale Fazio. La trattativa per lui, intavolata nelle ultime ore per sopperire agli spessi silenzi del fronte Blondett, è approdata oggi alla fase di chiusura: accordo biennale e sbarco già effettuato in città per l’ormai ex Juve Stabia, che nell’assetto a tre davanti a Branduani presidierà la mattonella di destra in passato competenza di Celiento. L’annuncio dovrebbe arrivare ad ore. L’obiettivo è mettergli accanto una pedina di uguale valore e per questo non si starebbe perdendo di vista – pur se con qualche riflessione a contorno – il brasiliano Claiton per il centro. Chiare alla dirigenza le richieste dell’ex Cremonese, nei prossimi giorni si proverà a trovare un punto di incontro. Per la catena mancina la risposta potrebbe essere invece già in rosa: Pinna pare aver convinto Calabro a concedergli una chance e viste le difficoltà registrate in uscita anche la posizione di Martinelli potrebbe andare a ribaltarsi.

Da esubero dichiarato, non impiegato in ritiro né nei giorni precedenti a Giovino, a risorsa a disposizione, che Calabro stesso non disprezza ed oggi ha rimesso in gruppo. Definitivamente naufragate invece le opzioni Bertoncini e Blondett; in attesa di ufficializzazione restano Verna, Izzillo e Salines.

CHI SI RIVEDE – Definito anche il ritorno in giallorosso di Michele Serraino: sarà lui, dopo l’esclusione di Lino Gallo, il nuovo Team Manager delle aquile. Squadra che ha ripreso questo pomeriggio a lavorare a Giovino: dopo il giro di tamponi a controllo, tutti in campo per iniziare la nuova settimana.