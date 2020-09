Catanzaro Calcio, domani si decide il cammino in campionato

Ci saranno anche Foggia e Bisceglie nel raggruppamento meridionale di serie C, insieme al Catanzaro. E sarà domani che le aquile conosceranno nei dettagli anche il loro cammino stagionale in campionato.

A deciderlo è stato oggi il Consiglio Direttivo di LegaPro che, dopo aver recepito l’esito del Consiglio Federale circa l’ammissione di rossoneri e nerazzurrostellati al posto delle retrocesse Picerno e Bitonto, ha convocato domani – ore 17, presso la sede di Lega, con diretta su RaiSport – il varo dei calendari. Le società neo ammesse avranno da oggi dieci giorni per finalizzare le procedure di iscrizione che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. Nell’attesa la compilazione avverrà utilizzando le incognite “X” ed “Y” in sostituzione.