Catanzaro Calcio, otto reti alla Berretti. Depennato Claiton, si valutano altri profili

Sette giorni alla prima di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla: tempo di test per il Catanzaro che a Giovino, sotto una leggera pioggia, ha fatto il pieno di gol e buone indicazioni utilizzando ancora la Berretti come proprio sparring partner. Otto i centri degli uomini di Calabro con l’ultimo arrivato Verna sugli scudi – doppietta per lui – e ancor di più il giovane Mirarchi – inserito nel secondo tempo da Calabro nell’undici di Prima squadra ed autore di una tripletta. Il resto del tabellino lo hanno completato Corapi ed i francesini Piquionne e Bayeye. Per il neo acquisto Fazio una sola frazione di ambientamento, nella posizione a lui più congeniale di difensore destro. Dalla difesa è arrivata anche la conferma del reintegro di Martinelli, titolare per l’intero match, quasi a voler cercare di rimetterlo al passo dopo settimane di lavoro in disparte.

MERCATO – Riabilitato e con ogni probabilità torre centrale del reparto nel futuro assetto titolare, Martinelli occuperà quelle zolle che in prima battuta la società avrebbe voluto affidare a Claiton. La trattativa per il brasiliano, come detto, era andata raffreddandosi già nei giorni scorsi ed era stata la società giallorossa a temporeggiare nella chiusura per valutare meglio: oggi la notizia della sua firma a Catania dove raggiungerà anche i vecchi obiettivi Sarao ed Albertini. Probabile comunque che un nuovo intervento venga fatto per rafforzare il reparto: la ricerca si starebbe indirizzando su pedine di centimetri ed esperienza.