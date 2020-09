Catanzaro, ecco il tuo cammino. Calabro: ‘Campionato esaltante’

L’ultima tappa dello scorso anno sarà la prima del prossimo. Ricomincerà infatti dal “Viviani” di Potenza l’avventura del Catanzaro in campionato: questo il verdetto del sorteggio effettuato nel pomeriggio di oggi nella sede della LegaPro a Firenze. Leoni contro aquile, di nuovo dopo l’amaro precedente dei playoff: start fissato per domenica 27 settembre, poi alla seconda sarà il Trapani a fare visita al “Ceravolo”.

REAZIONI – «Quello che andremo ad affrontare è un campionato avvincente ed esaltante – il parere di Calabro – Abbiamo subito due partite in casa dopo il debutto a Potenza ed è chiaro che dovremo essere bravi a sfruttare tutte le carte a disposizione, perché partire bene è fondamentale per una squadra come la nostra e per un ambiente come il nostro che merita di ritrovare entusiasmo. Non ha senso prevedere in quale parte del campionato otterremo migliori risultati – ha aggiunto – i punti arrivano anche quando meno te li aspetti e la mentalità migliore è quella di puntare ad ottenere il massimo partita dopo partita».

IL CAMMINO – Paganese dentro (il 7 ottobre) e il derby contro la Vibonese sempre tra le mura amiche (l’11) completeranno il primo poker dell’anno che verrà seguito poi dalla prima “sfida incognita” in calendario, per ora contro il Foggia (il 18). Ciclo duro da metà mese fino ad inizio novembre con Casertana (il 21 ottobre), Ternana (l’1 novembre) ed Avellino (l’8) lontano da casa, inframezzate dagli altrettanto complicati test interni contro Palermo (il 25 ottobre) e Teramo (l’11 novembre). Virtus Francavilla all’undicesima (il 15 novembre), poi Cavese davanti al proprio pubblico (il 22) e la settimana successiva gita fuoriporta al “San Nicola” per ritrovare il Bari dei freschi ex Auteri, Celiento e De Risio (il 29). La Turris al “Ceravolo” aprirà il mese di dicembre (il 6) che proseguirà poi con la seconda “sfida incognita” – per ora contro il Bisceglie (il 13) – e poi sotto Natale contro Juve Stabia in casa (il 20) e Catania fuori (il 23). Il nuovo anno comincerà misurandosi con la Viterbese il 10 gennaio mentre l’ultima trasferta del girone sarà quella di Monopoli il 17. Contro i biancoverdi di Scienza si scriverà dunque, un girone dopo, l’ultimo atto del campionato: gara prevista il 25 aprile al “Ceravolo”.