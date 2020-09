Serie C, varati calendari. Si parte con Potenza-Catanzaro

Il Catanzaro versione 2020-2021 ripartirà da dove si interruppe il sogno playoff la scorsa stagione. Sarà infatti il Potenza del presidente Caiata il prossimo 27 settembre il primo avversario delle Aquile nel campionato 2020/2021. Sono stati varati oggi i calendari dei tre gironi del campionato di serie C che, almeno per la prima fase della stagione, si svolgerà ancora a porte chiuse. Sarà il 4 ottobre la data dell’esordio interno contro la neoretrocessa Trapani. Con la Vibonese, unica altra calabrese sopravvissuta in terza serie si giocherà l’11 ottobre e il 7 febbraio 2021 ma vediamo in basso l’elenco delle gare dei giallorossi nella stagione che sta per cominciare (esordio ufficiale in Coppa Italia con la Virtus Francavilla il 23 settembre).