Karting, Salvatore Giglio sul podio ad Amato

Dopo circa un mese dall’ultima gara, è ripreso più avvincente che mai il Campionato Regionale Basilicata/Calabria di Karting ad Amato in provincia di Catanzaro. Come sempre tantissimi piloti provenienti da ogni luogo, pronti a darsi battaglia a colpi di sorpassi, tra questi era presente anche “l’astro nascente” del karting calabrese Salvatore Giglio, nelle prove di qualifica, superato l’imbarazzo per qualche noia meccania che lo rilegano nelle ultime posizioni, il giovane Giglio con grande determinazione, in gara “uno”, riesce a modo suo, con grande coraggio e tanti sorpassi, ad arrivare fino alla seconda posizione.

In gara “due” con una partenza da vero campione è subito in testa dopo la prima curva, posizione che mantiene con grande sicurezza per parecchi giri, fino a quando viene “tamponato” da un avversario che lo manda fuori pista, questa scorrettezza verrà penalizzata con soli 5 secondi, a mio avviso pochi, considerato il danno, anche strutturale, della macchina del giovane campione catanzarese, nonostante ciò, Giglio, non si perde d’animo, è rientrato in pista dalle retrovie, inizia una serie di sorpassi che gli permettono di piazzarsi in terza posizione. Grande soddisfazione tra i presenti e gli sponsor per la brillante esibizione del giovane pilota, che nonostante l’età ha dimostrato carattere e maturità da vero campione.

Il piccolo Salvatore Giglio ha tenuto a ringraziare il team manager Ferragina, gli sponsor e a quanti lo sostengono in questa difficile ma brillante avventura.

l prossimo appuntamento per la 3a Prova Campionato Regionale Basilicata/Calabria – zona7 il 20.09.2020 – Circuito Overdrive, Salandra (MT). Nella passata Stagione su questa pista, che è una delle più tecniche, il campioncino Giglio ha ottenuto il giro più veloce in gara, la pole position, il record di pista e un meritato podio.