Pasquale Fazio è un giocatore del Catanzaro. Attesi gli annunci di Verna e Salines

E’ partita in mattinata la girandola degli annunci in casa Catanzaro: il primo nome ad essere ufficializzato tra gli affari già chiusi sul mercato è quello di Pasquale Fazio, difensore destro che in rosa prenderà il posto di Celiento. Contratto biennale per lui e foto di rito in sede, al fianco del diggì Foresti. “Terzino destro molto esperto ma che sa ben adattarsi anche nel ruolo di centrale difensivo – lo descrive la nota di lancio del club – Nell’ultima stagione alla Juve Stabia ha militato nel campionato di serie B. Tra i cadetti – si sottolinea – ha vestito anche le maglie della Ternana e del Trapani, collezionando complessivamente, in questa categoria, oltre 180 presenze”. Non dovrebbe essere l’unico annuncio di giornata: previsti per le prossime ore anche quelli di Verna e Salines.