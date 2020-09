Kalavria triathlon tour, Lobello entusiasta: “La città continua ad attirare grandi eventi sportivi”

Una due giorni di grande sport nel capoluogo calabrese. È il commento dell’assessore al Turismo, Alessandra Lobello all’appuntamento con il Kalavria triathlon tour. Catanzaro ospiterà la conclusione della prima delle tre tappe che attraverseranno tutta la regione accogliendo l’arrivo dell’ultima frazione, quella della maratona, e ospitando per intero la prima frazione di nuoto della seconda tappa. Da Catanzaro, gli atleti cominceranno anche la seconda frazione, in bici, per dirigersi verso Gallico.

L’appuntamento è per domani sera, venerdì 18, intorno alle ore 19, per l’arrivo della Le Castella-Lido nel piazzale del Porto. Quindi la mattina di sabato 19, alle ore 6, per il via della 4 chilometri a nuoto dal lungomare.

“Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra città per ospitare il cuore della manifestazione”, ha detto Lobello. “Catanzaro si conferma in questo modo un centro attrattivo per i grandi eventi sportivi calabresi. È la sua capacità ricettiva, unita alle peculiarità paesaggistiche, a rappresentare un punto di riferimento per un settore che si collega direttamente a quello turistico. Mi auguro che gli appassionati, o i semplici curiosi, accolgano numerosi gli atleti in arrivo e in partenza nel nostro quartiere marinaro”.

Lobello ha aggiunto: “Una manifestazione così particolare e importante di una specialità durissima e per niente banale come il triathlon è un ulteriore arricchimento di un percorso che l’amministrazione guidata da Sergio Abramo ha avviato fin dall’inizio della sua legislatura: affiancare allo sport la promozione del territorio. Catanzaro – ha concluso – è il baricentro calabrese di questo comparto e sta crescendo mese dopo mese”.