Volley serie C, due nuovi arrivi per il Csg Catanzaro

La Telespazio TV Volley Team CSG nel tentativo di rinforzarsi ulteriormente, e grazie anche agli ottimi rapporti intrattenuti con la Provolley Crotone, ha tesserato per la prossima stagione due atleti provenienti dalla squadra pitagorica. Si tratta di Giuseppe Cotroneo classe 1994, centrale alto 1.93 e Vincenzo Gallo classe 196, ala ricettore alto 1.80. I due atleti hanno disputato il campionato di serie C nella passata stagione ed annoverano esperienze in Spagna il primo, ed in società lombarde il secondo.

In occasione del loro primo allenamento i due atleti hanno inteso dichiarare: Siamo felici di questa scelta. Ringraziamo innanzitutto il nostro Presidente Riga Gaetano che ci ha consentito di poter venire a Catanzaro e far parte di questa rosa. Noi abbiamo deciso di venire a Catanzaro in questa società che si pone degli obiettivi e traguardi ambiziosi che intendiamo condividere. Ringraziamo altresì il Presidente Mineo ed il tecnico Guzzo per la fiducia che ci è stata accordata e per aver fatto di tutto per farci venire qui. Dopo l’arrivo di Marco Mafrica e l’arrivo dei due nuovi innesti, ieri sera presso il palazzetto di Giovino è iniziata l’avventura in palestra di questa squadra che sembra sia stata allestita per recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di serie C.

Il tecnico Rino Guzzo ha dato il via agli allenamenti coadiuvato dall’esperto prof. Barba Francesco avente mansioni di preparatore atletico. Soddisfatto degli ultimi innesti, il tecnico catanzarese ha riferito: Sia Cotroneo che Gallo insieme a Mafrica andranno ad aumentare il tasso tecnico di una rosa già di suo competitiva. Daranno un valido supporto anche sotto rete stante le ottime doti fisiche di cui dispongono. Sono ragazzi intelligenti che credo si integreranno rapidamente all’interno dello spogliatoio. Sono altresì soddisfatto della proficua collaborazione nata con il prof. Barba Francesco che avrà modo di prendersi cura della preparazione fisica dei ragazzi. Credo che avere degli specialisti nei singoli ruoli non può fare altro che migliorare il lavoro e gli obiettivi che si perseguono.

Il mercato della Telespazio TV Volley Team CSG non è in ogni caso concluso, stante il costante tentativo di raggiungere l’accordo economico con altra società limitrofa, per un forte attaccante ricettore che completerebbe di fatto la rosa.

