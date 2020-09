Catanzaro Calcio, ecco gli orari delle prime giornate di campionato

Messi in fila uno dietro l’altro gli appuntamenti dell’anno con il varo del calendario di campionato, il Catanzaro ha quest’oggi conosciuto anche gli orari effettivi in cui le prime sette gare verranno disputate. Appuntamenti prevalentemente pomeridiani ad eccezione del turno infrasettimanale del 21 ottobre a Caserta previsto per le 20.45. Calcio d’inizio di Potenza previsto per domenica 27 settembre alle ore 17.30; stesso orario, sette giorni dopo, al “Ceravolo”, per l’esordio casalingo contro il Trapani.

Contro la Paganese, mercoledì 7 ottobre, si scenderà in campo invece alle 18.30 mentre il derby contro la Vibonese, in programma al “Razza”, nel successivo fine settimana, si disputerà alle 18.30. Ancora da decidere i dettagli per la sesta giornata che dovrebbe vedere i giallorossi affrontare tra le mura amiche il Foggia.

Passata la notturna di Caserta, poi, si tornerà al “Ceravolo” contro il Palermo alle 17.30.