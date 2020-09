Calcio giovanile, riparte la preparazione della Polisportiva Caraffa

Finalmente inizierà la fase preparatoria del settore giovanile della Polisportiva Caraffa. “Sono fiero – dichiara Luigi Mannarino – del settore giovanile della squadra.” “Da anni abbiamo puntato ad avere un settore giovanile importante e di qualità.” “L’idea di base é stata pensare alle nuove generazioni per dare loro giuste opportunità anche in una comunità piccola come la nostra.” “Ringrazio – continua Mannarino – tutti coloro che hanno creduto sin dal principio a tale progetto ma soprattutto i genitori ed i ragazzi che si sono messi in gioco.”

“È fondamentale per la crescita sportiva ma anche sociale un settore giovanile in una comunità come la nostra- sostiene Mannarino – soprattutto dopo la stagione esaltante della prima squadra dell’anno scorso, grazie al passaggio della Polisportiva Caraffa in Promozione. “