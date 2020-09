Catanzaro Calcio, per la difesa spunta Caporale

E’ pista calda quella che collega Catanzaro e Francavilla Fontana in questa fase di mercato. Oltre a Leonardo Perez, individuato dalla società giallorossa quale perno ideale per completare il reparto avanzato, anche Alessandro Caporale sarebbe finito sul taccuino del diesse Cerri. Classe ’95, difensore, il leccese garantirebbe alla linea arretrata i centimetri per ora mancanti, pronto tatticamente a divenire l’alternativa a Pinna sulla corsia mancina – questo il suo ruolo naturale – oppure ad agire al centro del trio davanti a Branduani. Una sessantina le presenze tra i pro, tutte accumulate con la maglia biancazzurra nelle ultime due stagioni. Dalla Puglia, per ora, poca voglia di aprire il discorso ma qualcosa potrebbe cambiare nelle ultime due settimane di contrattazioni. Così come per Perez che sarebbe ai primi posti nella lista dei «cinque o sei obiettivi» per l’attacco citata da Cerri nei giorni scorsi ma che la Virtus vorrebbe trattenere o in alternativa cedere solo a fronte di un’offerta adeguata.