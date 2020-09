La società Us Catanzaro rende noto di avere perfezionato l’accordo per la cessione al Monopoli del centrocampista Manuel Nicoletti. Il club rivolge un ringraziamento al calciatore per l’attaccamento, l’impegno e la professionalità dimostrati nelle stagioni in cui ha vestito la maglia giallorossa, formulandogli un in bocca al lupo per le sfide future.