Gestione e affidamento del PalaGreco, gara comunale va deserta

Evidentemente nessuna società di volley e basket in particolare puà accollarsi una spesa e un rischio così alto. E’ infatti stata pubblicata la determina della Giunta Comunale in cui si evince che la gara per “Affidamento in concessione-gestione dell’impianto sportivo denominato “Palagreco” sito in via Paglia è andata deserta. Una struttura che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento e aggregazione degli sportivi da indoor catanzaresi ma ormai da qualche anno rimane chiusa e inutilizzata perchè nessuna Asd è in grado di accollarsi costi e gestione, rischio che si alza inevitabilmente nei tempi di covid.