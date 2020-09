Catanzaro Calcio, inizia la stagione nel vuoto del Ceravolo: con la Virtus Francavilla è dentro o fuori

Per un avvio del campionato che potrebbe slittare oltre la data prevista di domenica prossima un esordio di coppa che si avvicina ed è ormai presente. Inizierà domani la stagione ufficiale del Catanzaro –

calcio d’inizio ore 17, al “Ceravolo” – e lo farà subito con un impegno da dentro o fuori contro la Virtus Francavilla. Una prima speciale per mister Calabro che scriverà la pagina numero uno della sua avventura in giallorosso sul campo che lo vide esordire da allenatore tra i pro alla guida proprio dei biancazzurri; e dall’altra parte un match che potrebbe anche diventare passo d’addio per Perez e Caporale, entrambi nel mirino di mercato delle aquile, dati nelle ultime ore in consistente avvicinamento. Tutto in novanta e magari anche più minuti; in palio il passaggio del turno che garantirebbe un

ulteriore step nel trofeo iridato in casa del Chievo Verona.

QUI GIALLOROSSI – Coperta un po’ corta per l’allenatore di casa costretto a convocare sette Berretti – Iannì, Mirarchi, Iseppon, Brugnano, Napoli, Cusumano e Cristiano – per farcire la panchina. A casa resta Salines e con lui anche gli elementi in bilico o in procinto di lasciare il gruppo: da Statella a Di Gennaro, da Kanoute a Tulli. Assente per squalifica anche Martinelli sul cui conto Calabro ha oggi speso parole importanti. «Mi aspetto molto da lui come dagli altri più grandi della rosa – ha detto – e sono felice di averlo nuovamente a disposizione». Toccherà a Fazio fare il centrale davanti a Branduani per l’occasione e alla coppia Riggio-Pinna agire ai lati. In mediana l’unico vero dubbio della vigilia con il ballottaggio tra Verna – «i nuovi arrivati non sono al massimo, ma comunque sono pronti» – e Risolo; davanti spazio alla strana coppia Di Piazza – Carlini, provata nell’ultimo test match contro la Vibonese a Giovino.

QUI BIANCAZZURRI – Intenzionata a giocarsela la Virtus Francavilla di Trocini che che sbarcherà al “Ceravolo” forte di un’ossatura collaudata e di nuovi innesti che sembrano già essersi integrati.

«Stiamo abbastanza bene – ha detto l’allenatore dei pugliesi alla vigilia – e ci sentiamo pronti alla contesa». I quattro volti nuovi di questo mercato dovrebbero partire tutti titolari: Crispino in porta, Celli in difesa, Giannotti e Franco in mediana. Perez con Vazquez il tandem offensivo.

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Riggio, Fazio, Pinna; Casoli, Verna, Corapi, Urso, Contessa; Di Piazza, Carlini. All. Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) : Crispino; Delvino, Celli, Caporale; Giannotti, Franco, Zenuni, Mastropietro, Nunzella; Perez, Vazquez. All. Trocini.