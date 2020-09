Karting, Salvatore Giglio sul podio anche del circuito internazionale di Sarno

Ancora un podio per il campioncino catanzarese,Salvatore Giglio , nell’Olimpo dei motori del Circuito Internazionale Napoli di Sarno.

Gran finale di stagione al Circuito Internazionale Napoli di Sarno, con la 15 Coppa Concorrente svolta domenica 20 settembre con validità per la quinta prova del Campionato Regionale ACI Karting Campania con le categorie Nazionali, Rotax Area Sud e Gentlemen Cup 2020 KZ Amatori. Archiviata senza non poche polemiche la seconda tappa di Amato (Cz)- si legge in una nota stampa la 3a Prova che doveva svolgersi a Salandra (MT) ma, rimandata a data da destinarsi, si decide di prendere parte alle gare del Circuito Internazionale Napoli di Sarno, condizioni ambientali ottime per gli 84 piloti divisi in 9 classi dalla Direzione di gara.

L’evento, dopo le prove libere del sabato ha visto tutto il programma svolgersi di domenica osservando i turni di Prove Libere Ufficiali; Prove Ufficiali con sistema Open, la gara 1 di PreFinale e la gara 2 di Finale. Con una sola giornata di prove, il campioncino Salvatore Giglio, riesce a fare, un ottimo tempo, 1:07.15 che lascia ben sperare per la gara di domenica. Il coraggioso pilota lotta contro l’accanirsi di guai meccanici e qualche distrazione e non riesce ad esprimersi come vorrebbe.

Il valore dei piloti è altissimo, in pista grande agonismo, in questo circuito, dove ha visto l’esibizione di grandi campioni internazionali del passato, l’astro nascente catanzarese Salvatore Giglio, riesce con grinta e determinazione a piazzarsi, nella sua categoria, sul secondo gradino del podio. Il piccolo gioellino, Salvatore Giglio, nel ringraziare il team manager Ferragina, gli sponsor e quanti lo supportono in questa bellissima avventura dà appuntamento alla prossima gara”.