Catanzaro Calcio, Kanoute è del Palermo

L’assenza in campo nell’amichevole di Giovino contro la Vibonese aveva moltiplicato gli interrogativi, l’esclusione dalla lista dei convocati per la prima gara ufficiale dell’anno contro la Virtus li ha trasformati in certezze. Kanoute e il Catanzaro si separano: proprio nel giorno in cui i giallorossi hanno iniziato con il sorriso la stagione ufficiale, è giunta la stretta finale per il suo passaggio a Palermo. In mattinata c’era stata la trasmissione dei documenti per il trasferimento dalla sede rosanero a quella giallorossa; nel primo pomeriggio poi l’effettiva chiusura della trattativa. Già a Palermo, la punta firmerà un biennale. A Catanzaro lascia il ricordo di quarantasette partite e nove reti, l’ultima segnata poco prima del lockdown nella gara casalinga della scorsa stagione contro il Bari.