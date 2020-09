CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

Marcatori: 31′ Franco, 35′ Casoli 43’pt rigore di Carlini

CATANZARO (3-5-2) : Branduani; Riggio, Fazio, Pinna; Casoli, Verna (37’st Risolo), Corapi, Urso; Di Piazza (42’st Bayeye), Carlini. All. Calabro. A disp: Mittica, Iannì, Mirarchi, Cristiano, Cusumano, Iseppon, Napoli, Brugnano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) : Crispino; Calcagno, Celli, Caporale; Sparandeo (8’st Carella), Franco, Zenuni (43’st Buglia), Mastropietro (1’st Castorali), Nunzella; Perez, Ekuban. All. Trocini. A disp: Costa, Pino, Puntoriere. All. Trocini

Arbitro: Marini di Roma 1 Assistenti: (Fiorito-De Meo)

Note: Ammoniti Urso, Pinna, Celli

E’ con una vittoria che il Catanzaro saluta l’inizio ufficiale della propria stagione. Nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia maggiore le aquile di Calabro superano per due a uno la Virtus Francavilla assicurandosi così il pass per la sfida successiva a Verona contro il Chievo. Gara dal buon ritmo quella giocata nel vuoto del “Ceravolo”: un buon test per valutare la condizione generale della squadra e trarre le somme anche in ottica mercato.

CRONACA – Catanzaro in campo con la formazione prevista alla vigilia: è un 3-5-2 rimodellato nelle posizioni quello di Calabro, con Carlini che va a posizionarsi alle spalle di Piazza. Fuori Vazquez invece nelle fila biancazzurre: al suo posto Trocini sceglie il classe 2000 Ekuban.

Primo tempo – Partita subito maschia tra le due squadre con tanti contrasti in mezzo al campo, qualcuno anche sopra le righe. E’ il Catanzaro a provarci di più e con più continuità nel primo quarto d’ora, acceso dai lanci di Corapi per Di Piazza e dalla vivacità di Carlini sulla trequarti. Per impeccabile legge del contrappasso però è la Virtus a mettere per prima la freccia: Perez viene fermato con le cattive al limite dell’area, ne scaturisce un calcio di punizione che Franco con il pennello dipinge alle spalle di Branduani. La risposta giallorossa arriva immediata e quasi rabbiosa: al trentaquattresimo Corapi inventa per Casoli che dall’interno dell’area scarica il destro di potenza e buca Crispino per il pareggio. Passano dieci minuti ed arriva il raddoppio per gli uomini di Calabro: dai piedi del capitano parte il lancio per Di Piazza su cui a valanga si tuffa il portiere pugliese. L’arbitro decreta il rigore e ci pensa Carlini ad insaccare per il sorpasso.

Secondo tempo – Stesso undici per le aquile nella ripresa ma atteggiamento un pizzico più morbido che qualche brivido lo crea. Sulla corsia mancina soprattutto dove Nunzella, Franco e Perez provano ad imbastire. L’occasione per calare il tris i giallorossi la creano al venticinquesimo con un contropiede ben orchestrato ma finalizzato male da Urso che sceglie Di Piazza in fuorigioco anziché Verna in posizione utile per colpire. Questione di centimetri anche al trentunesimo quando Casoli da centrocampo invento un pallonetto che quasi beffa Crispino. Risolo per Verna e Bayeye per Di Piazza gli unici cambi in gara per Calabro: dopo quattro minuti di recupero il triplice fischio di Marini sancisce il primo successo dell’anno