Volley, colpo del Telespazio Tv: preso il palleggiatore Fabrizio Ferraiuolo

Dopo Mafrica, Cotroneo e Gallo la Telespazio TV Volley Team CSG del presidente Mineo porta a conclusione un ulteriore e quanto mai importante colpo di mercato. Si tratta di Fabrizio Ferraiuolo nato a Lamezia Terme classe 1980 alto 1.92 palleggiatore. Lo stesso porterà all’interno della rosa catanzarese tutta la sua esperienza maturata in moltissimi campionati di serie A/2, B1 e B2., con il Pizzo (B2/B1), con la Conad Lamezia (C/B2/B1) Cinquefrondi (B2), Catanzaro (B2) Cosenza (B2) Raffaele Lamezia (B2) Tropea (B2) Multiservizi/Alver Lamezia (A/2) Volo Virtus Lamezia (B2). Un curriculum di tutto rispetto per il neo acquisto lametino a cui verrà affidata la regia del gioco in campo unitamente agli altri due palleggiatori già presenti in rosa Talarico e Capomolla. La trattativa è stata lunga e difficile ma alla fine il tecnico Rino Guzzo è riuscito a portare nel roster della propria squadra un elemento di assoluta affidabilità.

Il tecnico ha inteso precisare che: L’arrivo di Fabrizio Ferraiuolo completa e rafforza ulteriormente il comparto dei palleggiatori che disponeva in rosa già di elementi del calibro e dell’esperienza di Danilo Talarico e di Vito Capomolla.. Si tratta di un atleta che ho affrontato da rivale più volte sui campi di gioco e mi ha sempre colpito per la precisione delle sue alzate, per la serenità con cui ha sempre gestito le proprie squadre oltre che per la serietà di lavoro in palestra riconosciutagli da tutti i suoi precedenti allenatori. Sono sicuro che potrà far bene anche nella nostra squadra. Dello stesso parere anche lo stesso atleta, il quale ha inteso dichiarare: Sono felice di questa scelta. Ho deciso di venire a Catanzaro in questa società che si pone degli obiettivi e traguardi ambiziosi che intendo condividere fornendo tutta la mia esperienza e voglia di lavorare in palestra per poter aiutare al meglio la squadra per poterli raggiungere. Ringrazio il Presidente Mineo ed il tecnico Guzzo per la fiducia che mi è stata accordata e per tale ragione darò sempre il massimo per poterla onorare. Con questo ulteriore ed ultimo innesto la Telespazio TV Volley Team si appresta sicuramente a far vivere ai propri tifosi una stagione esaltante.