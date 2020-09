Potenza-Catanzaro 2-1, Calabro mastica amaro: ‘Cuore ed anima non sono bastati’

«I ragazzi ci hanno messo tutto quello che potevano metterci per riprenderla e ribaltarla ma non è bastato». Mastica amaro mister Calabro al termine della prima gara di campionato del suo Catanzaro. Dal sintetico del “Viviani” di Potenza le sue aquile sono uscite sconfitte e non sono bastati «cuore ed anima» per replicare il buon risultato di coppa di mercoledì scorso.

«La partita si è messa subito in salita – ha commentato il coach – il gol a freddo l’ha compromessa e il contraccolpo psicologico che ne è scaturito ha reso difficile il ritorno in gara. Titubanze ce ne sono state – ha proseguito – soprattutto nel primo tempo, ma qualche occasione a favore come per esempio la traversa o la mischia in area avrebbero potuto cambiare l’inerzia della sfida».

Così non è stato e c’è da leccarsi le ferite ed anche un po’ riflettere. «Non siamo riusciti a capitalizzare quanto prodotto nella seconda frazione – ha detto Calabro – Ora dobbiamo solo pensare ad allenarci in una certa maniera e rivolgere già lo sguardo alla prossima».

LA VIDEOSINTESI DELLA GARA