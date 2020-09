Catanzaro Calcio, ingaggiato l’attaccante Davis Curiale

Serviva una toppa urgente per l’attacco visto come era maturata la sconfitta di Potenza. Ed il Catanzaro l’ha cucita a meno di ventiquattro ore di distanza dal kappao in Lucania ufficializzando l’arrivo di Davis Curiale a titolo definitivo dal Catania.

Contratto biennale per la punta italo-tedesca: un’operazione già chiusa da giorni dalla dirigenza giallorossa a cui oggi è stato messo l’ultimo sigillo formale. Nel pomeriggio firma e foto di rito con il diggì Foresti in sede.

NUMERI – Sette reti nelle ultime due stagioni per la punta di Colonia, quindici in trentatré presenze il suo miglior score in Sicilia relativo alla stagione 2017/18. In giallorosso ritrova Pasquale Fazio, suo compagno di avventura a Trapani, ed ovviamente Matteo Di Piazza, con cui ha condiviso la parentesi etnea.

CURRICULUM L’esperto attaccante, nato in Germania nel 1987, – si legge nel comunicato dalla società – proviene dal Catania, società con cui ha disputato le ultime tre stagioni, collezionando 22 marcature. Ha nel suo curriculum esperienze in serie B con le maglie di Trapani, Frosinone (dopo aver conquistato la promozione dalla C), Grosseto, Crotone, Cittadella e Vicenza, e in terza serie con Lecce, Triestina, Ravenna e Sambenedettese.