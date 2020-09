Il tecnico del Catanzaro Calabro: “Ce la siamo sudata e ce la siamo meritata”

Vittoria che più dura non avrebbe potuto essere. Sorriso che più vero, più intenso, più meritato non si sarebbe potuto immaginare. E’ grande la festa in casa Catanzaro per il brillante passaggio del turno in Coppa Italia a spese del blasonato Chievo Verona. Ci sono voluti i rigori per farla esplodere e subito dopo i centri dagli undici metri di Carlini, Curiale, Martinelli, Pinna, Garufo, Casoli e Verna – unico errore giallorosso di Bayeye – è stato il tecnico Calabro a commentare.

«Dopo il primo tempo e lo svantaggio ci eravamo ripromessi di rientrare in campo e ribaltarla – ha detto ai microfoni di RaiSport – I ragazzi hanno fatto una grande gara, hanno dimostrato di tenere alla maglia e hanno fatto vedere un bello spirito di sacrificio». Si è stretto i denti con ordine, senza scomporsi. E a tratti si è gestito bene anche il palleggio tanto da mettere in difficoltà il superiore undici di casa.

«La gara si è fatta sofferta quando siamo rimasti in dieci – ha ammesso l’allenatore – tutto quello che è accaduto prima mi ha lasciato pienamente soddisfatto. A parte il palo nei supplementari il Chievo non ha fatto molto: la vittoria e il passaggio del turno sono traguardi meritati». Una bella iniezione di entusiasmo, dopo la sconfitta di Potenza: «una spinta utile in questa fase di costruzione». Il cammino di coppa proseguirà il 28 ottobre con la trasferta a “Marassi” contro il Genoa.

In alto invece le dichiarazioni di Calabro in sala stampa