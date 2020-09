Catanzaro calcio, è fatta per Daniele Altobelli. Il giocatore sarebbe già a Verona con la squadra

Il Catanzaro avrebbe concluso la trattativa per l’acquisto del centrocampista classe 1993 Daniele Altobelli. L’ormai ex giocatore della Salernitana, secondo notizie in nostro possesso, sarebbe già a Verona con il resto della squadra che questa mattina sta effettuando lavoro di rifinitura e alle 18 affronterà il Chievo in Coppa Italia. Altobelli dovrebbe rientrare a Catanzaro insieme ai suoi nuovi compagni, domani firma e presentazione.

Il calciatore è di proprietà della Salernitana ma lo scorso anno ha vestito la maglia della FeralpiSalò disputando 21 partite. Si tratta di un centrocampista di quantità che vanta la vittoria di due campionati con la maglia di Frosinone e Ascoli.