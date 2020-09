Catanzaro Calcio, ecco il difensore Davide Riccardi

Davide Riccardi, classe 1996, è un nuovo difensore dell’US Catanzaro.

Il calciatore – si legge in un comunicato del sodalizio giallorosso -che aveva richieste da altre società anche di serie superiori, arriva in prestito secco dall’US Lecce, dove ha militato nelle ultime tre stagioni vivendo la cavalcata dei giallorossi pugliesi dalla Serie C alla Serie A.

Dallo scorso gennaio in prestito al Venezia, ha collezionato sette presenze in Serie B. Il giocatore è già aggregato al gruppo.