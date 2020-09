Catanzaro Calcio: si vince sul campo, si avanza sul mercato

Pareva affare chiuso tra Salernitana e Livorno ma le difficoltà del club toscano hanno rallentato firma ed annuncio. In questo spazio si è mosso lesto il Catanzaro che nel giro di poche ore, a ridosso proprio del match contro il Chievo in coppa, si è avvicinato in maniera decisa a Daniele Altobelli fino a chiudere la trattativa nella mattinata di oggi. Un blitz in piena regola, quello condotto dai vertici giallorossi, condotto a fari spenti e portato a termine prima ancora che si scatenasse un’asta. Ventisette anni, mezzala ben strutturata fisicamente con un curriculum di tutto rispetto – prevalentemente in cadetteria, con le maglie di ProVercelli, Ascoli e Frosinone – il giocatore ha assistito a Verona alla vittoria dei suoi nuovi compagni. Lo scorso anno per lui ventuno presenze ed un gol a Salò con la Feralpi, sempre sotto l’egida dei granata proprietari del cartellino. L’accordo trovato con il club campano è per il trasferimento a titolo definitivo e la portata del nuovo contratto per lui in giallorosso di due anni. Nelle prossime ore l’annuncio e la presentazione.

RINFORZO IN DIFESA – Accanto a questa operazione i vertici di via Gioacchino da Fiore hanno accostato anche quella – già ufficializzata – di Davide Riccardi in prestito secco dal Lecce. Reduce da un’esperienza a Venezia nella seconda parte del campionato scorso, il difensore è un centrale di piede destro, un rinforzo ulteriore per Calabro che per quella zona già conta Fazio e all’evenienza anche Riggio. Anche lui al “Bentegodi” insieme al resto della truppa, ha già posato in compagnia di Cerri e Foresti con la maglia giallorossa.

QUALITA’ E CENTIMETRI – «Ci siamo rafforzato in qualità e centimetri – le parole del diesse Cerri a RaiSport prima della brillante prova giallorossa in terra veronese – Avevamo bisogno di elementi così, di centimetri e tecnica e siamo felici di averli aggiunti. Arriveranno probabilmente altri giocatori». E si spera anche partite come quella del “Bentegodi”