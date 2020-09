Tiriolo: Domenico Paone, l’assessore allo sport dei grandi eventi

Era assessore quando l’Italia, nel 2006, ha alzato la coppa al cielo per un mondiale conquistato . E’ assessore oggi che la sua Tiriolo si tinge di rosa. Una felice coincidenza per Domenico Paone, delegato allo sport del comune del catanzarese che, ad una settimana dal passaggio della carovana rosa da Tiriolo vuole ringraziare, non senza un pizzico di emozione, le 20 associazioni che in questi giorni hanno lavorato con impegno e dedizione alla realizzazione dell’evento. “Un ringraziamento – continua Paone – soprattutto al sindaco Greco che ha creduto in un fondamentale gioco di squadra affinchè la giornata sia davvero un momento di festa e condivisione”