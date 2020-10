Basket serie B, Iacopo Ielasi assistant coach della Mastria

Iacopo Ielasi ricoprirà il ruolo di assistente di coach formato per la stagione 20/21.

“Dopo due anni ricchi di soddisfazioni nel mondo della pallacanestro femminile avevo voglia di mettermi alla prova in un importante campionato maschile e l’offerta della Mastria mi è sembrata un’ottima opportunità -commenta il nuovo allenatore- in più amo il Sud e sono contento di avere la possibilità di scoprire una nuova regione”.

L’Ischitano muove i suoi primi passi professionali nella sua terra natia con la Cestistica per poi trasferirsi per i quattro anni successivi al Vivibasket Napoli dove disputa diversi campionati giovanili d’Eccellenza raggiungendo, da secondo allenatore, anche una finale nazionale u18.

Continua la sua carriera a Battipaglia con la Polisportiva dove, nei due anni nella città campana, siede da capo allenatore prima sulla panchina della selezione u18 maschile e poi, nel secondo anno, su quelle dell’under 18 e 20 femminile dove raggiunge una finale di Coppa Italia.

Da sottolineare anche, sempre nelle sue stagioni con la Battipagliese, il ruolo di vice-allenatore della squadra di serie A1 femminile.

La Mastria è convinta di aver affiancato a Coach Formato una figura altrettanto professionale e preparata che sicuramente sarà fondamentale per la riuscita della stagione.

“Conoscevo già Salvatore e sapevo che fosse un allenatore giovane e competente e dopo la prima settimana di lavoro insieme ne ho avuto la conferma. Lo stesso vale per il resto dello staff e sono convinto che insieme potremo fare un ottimo lavoro”.

Il numero due della panchina dell’Academy analizza il campionato che ci attende: “La Mastria è una società ambiziosa che non vuole porsi limiti, essendo una neo-promossa sarà però fondamentale raggiungere il prima possibile la salvezza iniziando così a porre le basi per creare qualcosa di ancora più importante per il futuro”.