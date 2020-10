Dal “Bentegodi” di Verona al “Marassi” di Genova. Ci pensa la Coppa Italia a far mandare giù il boccone amaro dell’esordio in campionato al Catanzaro. E la prestazione di ieri al cospetto dei più quotati avversari scaligeri è davvero tanta roba per i giallorossi, sia dal punto di vista dell’entusiasmo – «da rinfocolare» aveva detto Calabro alla vigilia, decisamente infiammato con la vittoria – sia da quello tecnico – con risposte importanti pervenute da più reparti e più pedine negli oltre centoventi minuti di battaglia. Una prova di assoluto valore, da applausi convinti,

in cui a spiccare è stata certo la componente agonistica e caratteriale delle aquile con sprazzi però anche di buona manovra ed apprezzabile gestione. Ha stupito la capacità di rialzarsi dopo lo svantaggio e riacciuffare la parità, la pervicacia intelligente con cui si è fatto muro senza arroccarsi e la lucidità dal dischetto che ha regalato il successo. Un buon viatico per la ripresa in campionato che già incombe con il Trapani all’orizzonte.

OTTIME RISPOSTE – Applausi meritati per la prova di gruppo, con distinguo doverosi da fare. Per Martinelli, per esempio: autore del pareggio, corazziere di retroguardia quasi sempre impeccabile, e poi eroe tra gli eroi del dischetto. Anche alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane, con l’allontanamento in ritiro e il successivo reintegro, la partita di ieri può segnare un nuovo inizio d’avventura per lui. A patto che si continui su questa strada, che si evitino gli eccessi di ricamo e si tenga alta l’attenzione. Già insostituibile, invece, è capitan Corapi: anima e maestro d’orchestra d’eccezione, ieri, nell’insolito ruolo di galleggiante tra centrocampo e trequarti. E con lui Carlini che ha confermato il buon inizio, Casoli dai mille ruoli e mille chilometri, perfino gli esordienti Curiale e Garufo, con nemmeno un allenamento insieme al gruppo alle spalle. Di contro, la difficoltà di Riggio – come a Potenza – che richiederebbero probabilmente ulteriori sforzi dal mercato.

RINFORZARE – Già, il mercato. Perché quanto visto a Verona certo piace e rinfranca ma per definire meglio le ambizioni, per non rendere il “Bentegodi” o il “Marassi” semplici gite fuoriporta e caccia sfizio, occorre indubbiamente alzare ancora il livello. Da qui a giorno cinque il club avrà la possibilità di farlo.