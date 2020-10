Catanzaro Calcio, si lavora ai rinforzi per mediana ed attacco

Non dovrebbe essere Altobelli l’ultimo movimento di mercato del Catanzaro per il reparto mediano. Cerri e Foresti vorrebbero infatti aggiungere un’altra pedina alla schiera di centrali già a disposizione di Calabro e l’indiziato numero uno in tal senso sarebbe ancora Luca Baldassin. Con la FeralpiSalò i contatti sono continuati anche nei giorni scorsi, parallelamente a quelli intrecciati con la Salernitana per arrivare al collega ventisettenne di Terracina. E qualche passo avanti si sarebbe compiuto, almeno in una delle due rotte su cui l’operazione si sta costruendo. Perché Baldassin a Catanzaro dipende da Tulli a Salò, condizione chiara e netta su cui i due club hanno impostato fin da subito la convergenza.

L’accordo tra la punta e i lombardi è cosa grossomodo già fatta mentre per l’agreement tra il centrocampista e i giallorossi ci sarebbero ancora dettagli da limare. Uno o due giorni massimo per farlo – da Salò vorrebbero chiudere prima del caotico last-minute – e nel mentre anche l’Arezzo ha accesso i fari sull’attaccante posizionandosi sornione alla finestra. Logico che con un altro innesto si comincerebbe ad essere tanti – troppi – al centro. Per questo la dirigenza avrebbe iniziato a ragionare anche sulle uscite e nello specifico a come piazzare altrove Andrea Risolo.

Per l’attacco il nome forte, dopo il rinnovo di Perez a Francavilla, è diventato quello di Felice Evacuo: passi concreti sono stati fatti per lui ma bisognerà attendere per capire l’evolversi della situazione a Trapani. Il weekend – che prevede proprio la sfida tra Catanzaro e Trapani al “Ceravolo” – potrebbe essere decisivo per aggiungere anche l’esperienza del leone trentottenne di Pompei a quella portata in dote da Di Piazza e Curiale.