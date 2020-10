Homar Leuci a Soverato stabilisce il nuovo record mondiale di apnea profonda

Dopo 4 mesi di duro allenamento, questa mattina Homar Leuci nel mare di Soverato ha stabilito il nuovo record mondiale di apnea profonda in assetto variabile senza pinne scendendo a meno 100 metri e frantumando il precedente record di meno 95 metri.

È stata un’emozione incredibile assistere dal vivo all’impresa di questo straordinario atleta che da anni si allena nelle nostre acque, ideali per questo tipo di discipline – scrive il sindaco di Soverato Ernesto Alecci che ringrazia la Presidente Jole Santelli per aver creduto in Homar ed aver co-finanziato l’evento.

e il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo per la vicinanza mostrata al suo concittadino venendo a Soverato per incoraggiarlo”.