Un riconoscimento per Santo Mineo dal Centro Nazionale Sportivo Libertas

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha inteso premiare alcuni dei suoi figli (dirigenti e tecnici) per meriti eccezionali. La premiazione, a sorpresa, ha coinvolto il Presidente Regionale della Libertas Calabria il Professor Santo Mineo.

La motivazione rientra nel grande spirito di sacrificio, nell’impegno costante, nella crescita del movimento Libertas e rappresenta, per Santo Mineo, un altro ambito riconoscimento per il lavoro che svolge, per la sua tenacia, per le sue doti di grande professionista impegnato nello sport e nel sociale a 360 gradi. Una figura certamente da imitare e per chi lo conosce sa che svolge con cura, passione ed attaccamento allo sport il suo lavoro di alto dirigente e tecnico dello sport e del sociale . Certamente questo serto di Alloro Libertas rappresenta lo stimolo importante per continuare ad esprimere i giusti traguardi dello sport e del sociale. La Calabria trova in questi suoi figli il trionfo delle idee, della lealtà sportiva ed umana, il coraggio di chi sa soffrire e che raggiunge con zelo obiettivi importanti. Santo Mineo è questo .

Chi è Santo Mineo?

Oltre ad essere il Presidente del Centro Nazionale sportivo Libertas della Calabria riconfermato sino al 2024, è il Presidente della Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, un sodalizio impegnato nell’atletica leggera, nella pallavolo e nel badminton. Ed ancora è il Presidente

Onorario della Rete Nazionale Libertas ISCAFAT Italia-Sport-Cultura-AssociazionismoFormazione-Ambiente Turismo Sociale. Dal 1980 è impegnato nella Federazione Italiana di Atletica Leggera quale dirigente Componente la Giunta ed il Consiglio Regionale FIDAL CALABRIA. E riveste il ruolo di Presidente della Commissione Tecnica Regionale ed è sempre a lavoro ,con i prestigiosi tecnici, per la cura di importanti atleti del panorama dell’atletica leggera nazionale. Da qualche mese è il Coordinatore Responsabile del Progetto “Lo Sport GenerAttore di Comunità”, Gli obiettivi sono quelli di contrastare la marginalizzazione delle persone soggette a pena detentiva entro luoghi, come le carceri, considerati già ai margini delle aree urbane e della società; promuovere e garantire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche e opportunità di crescita utili ad affrontare il periodo detentivo e a favorire il percorso rieducativo e il reinserimento sociale; favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone a fine pena attraverso la pratica e formazione sportiva.