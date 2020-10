Catanzaro Calcio, una domenica di assenze e presenze

E’ stata una domenica di assenze e presenze per il Catanzaro: previste ed archiviate con nonchalance le prime, attese e ad abbracciate con entusiasmo le seconde. Mancante il Trapani al “Ceravolo”: dunque niente match di campionato per le aquile e l’occasione per tirare un po’ il fiato dopo il tour-de-force di questo inizio. Presentissima, invece, alla soglia dello spogliatoio, l’ultima chicca del mercato in entrata: quel Felice Evacuo che proprio da Trapani si è di fresco liberato – ieri la sua risoluzione contrattuale – per iniziare la nuova avventura in giallorosso. Verrà ufficializzato nelle prossime ore dal club – accordo di un anno – in coppia con l’altro nuovo sbarcato Luca Baldassin – biennale. C’era anche lui, oggi, nella surreale cornice dell’impianto di via Paglia. E per entrambi è stata circostanza utile per la prima sgambata insieme al gruppo.

VERSO IL GONG – Domani arriverà in città anche Di Massimo pedina con cui si completerà il reparto offensivo. Altri movimenti non sembrano in agenda per ciò che concerne il capitolo rafforzamento; qualcosa dovrebbe muoversi invece in senso opposto con nuovi spiragli per Statella alla Vibonese.