Basket serie B, Luca Franco nuovo preparatore atletico della Mastria Catanzaro

La Mastria Sport Academy comunica di aver affidato il ruolo di Preparatore Atletico a Luca Franco.

Per il nuovo componente dello staff tecnico dell’Academy si tratta della seconda esperienza all’interno del mondo della pallacanestro senior dopo quella alla Stella Azzurra Roma.

“Ho accettato la proposta di Catanzaro appena ho sentito parlare della Mastria Academy -commenta Luca- è infatti una realtà nuova, che punta su giocatori giovani ed ha voglia di emergere, lo dimostra il grande progetto messo in atto quest’anno. Il mio obiettivo è quello di fare esperienza e provare a crescere con la squadra”.

Ancor più che nel passato, la figura del preparatore risulterà essere fondamentale per preparare al meglio questa nuova stagione e per permettere ai nostri atleti di essere sin da subito competitivi: “Anche se il raduno è iniziato da poco i ragazzi si stanno allenando già dalla metà di Agosto, attraverso programmi a distanza, in modo da farsi trovare pronti. Naturalmente è una situazione nuova che deve essere gestita con la massima attenzione, ma le squadre avversarie stanno vivendo un contesto simile con le nostre stesse difficoltà e ciò significa che partiremo ad armi pari con tutti”.

La Mastria Sport Academy sfrutta l’occasione per augurare buon lavoro a Luca e per esprimere pubblicamente la propria soddisfazione nel vivere questa nuova avventura insieme.

Ufficio Stampa Mastria Sport Academy