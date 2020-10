Catanzaro, Garufo e Curiale scaldano i tifosi

Qualche battuta davanti ai microfoni del club, un antipasto di quello che prevedibilmente sarà la loro presentazione ufficiale con la stampa. Davis Curiale e Desiderio Garufo hanno pronunciato oggi le loro prime frasi da giallorossi. E il loro entusiasmo si è mischiato, anche se solo virtualmente sui social, con quello dei tifosi, ovviamente soddisfatti per il loro ingaggio da parte del club.

IL RINFORZO DI MEDIANA – «Conosco l’importanza della piazza e sono orgoglioso di vestire questa maglia – le parole di Garufo – Le motivazioni sono grandi, ancor di più dopo aver vinto l’ennesimo campionato». In fatto di vittorie il centrocampista può infatti vantare uno score di altissimo livello con le brillanti promozioni guadagnate a Parma, Trapani e Reggio Calabria. «Fare bene con il Catanzaro» è ora l’obiettivo. La speranza è quella di poterlo fare «con lo stadio di nuovo aperto» e con il pubblico sulle gradinate. Ventidue le presenze accumulate nell’ultima stagione in amaranto: a Verona, nel mercoledì di coppa, già l’esordio sulla fascia destra di mediana.

L’ASSO D’ATTACCO – Già lanciato anche l’attaccante che contro i clivensi ha dato buone indicazioni al tecnico per tenuta atletica e movimenti. «Non vedevo l’ora di venire qui» ha detto Curiale dimostrandosi poi scaramantico riguardo gli obiettivi da raggiungere. «Quelli che preferisco non nominare – ha detto ridendo – Per ora voglio fare gol ed esultare con i tifosi». Ventidue i centri della punta di Colonia nelle ultime tre stagioni: il record di marcature è fissato a quindici e collegato alla stagione 2017/18 con la maglia del Catania.