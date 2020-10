Mercato Catanzaro, cala il sipario: Evan’s Allan ultimo colpo. Pazzini resta un sogno

Tutto grossomodo già fatto e tutto per il grosso già scritto nel libro giallorosso del mercato. Per questo l’ultimo giorno di contrattazioni è filato via liscio senza inaspettati colpi di coda. In entrata la definizione dell’ingaggio di Di Massimo ha monopolizzato l’attenzione: l’attaccante, in uscita dalla Triestina, si è legato alle aquile in prestito secco per una stagione, è già a disposizione di Calabro ed è stato annunciato dal club insieme all’altro volto nuovo Luca Baldassin (biennale). Depositato anche l’accordo con Felice Evacuo che sarà annunciato nelle prossime ore. Di portata minore l’operazione chiusa quasi sul gong con il Crotone per il prestito del giovane Jean Lambert Evan’s Allan, ventunenne centrocampista di sinistra.

SOGNO – Da derubricare alla voce tentativo d’approccio invece l’idea Giampaolo Pazzini: i vertici del club hanno sì chiesto informazioni all’entourage dell’attaccante svincolato ma una trattativa vera e propria, per lui, non sarebbe decollata.

CHI RESTA – Resterà in casa invece Raffaele Di Gennaro che il club non aveva mai nascosto di voler cedere – «Ci stiamo dando da fare per trovargli una sistemazione» aveva ammesso Cerri qualche settimana fa – ma per il quale non si è concretizzata infine alcuna pista. Si deciderà nei prossimi giorni se reintegrarlo o meno, in caso a condizioni contrattuali riviste, come precedentemente fatto con il collega Martinelli.