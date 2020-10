Karting, il campioncino catanzarese Giglio premiato a Cosenza

Si è svolto a Cosenza, nella sede dell’Automobile Club, davanti ad un numeroso pubblico, la manifestazione che ha premiato i migliori piloti, del campionato regionale karting 2019, zona 7 Basilicata e Calabria. Tra questi non poteva mancare il campioncino catanzarese Salvatore Stanislaw Giglio che, disputando meno gare, per l’infortunio subito al braccio, si è classificato terzo nella classifica finale.

Questo trofeo, va ad arricchire ulteriormente un palmarés già di tutto rispetto, e che, il giovane Salvatore Giglio conta di incrementare in futuro. E’ stato un anno, 2019, ricco di occasioni, eventi, emozioni, gioie e anche qualche pianto, ma soprattutto, pieno di soddisfazioni.

“Per il momento, ci godiamo questi premi”, è la dichiarazione del papà di Salvatore, che ha subito trovato posto, per i trofei, su una parete, in bella mostra , per la gioia di quanti lo stimano e credono nell’astro nascente catanzarese. Da Cosenza dove è avvenuta la premiazione, il giovane pilota, Salvatore Giglio, ringrazia gli sponsor per il supporto dato, e dedica il premio, terzo posto assoluto, ad un suo carissimo amico, scomparso recentemente in un tragico incidente stradale.