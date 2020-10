La Mastria Sport Academy annuncia l’ingresso in società di Giuseppe Pipicelli che andrà a ricoprire il ruolo di dirigente Addetto agli Arbitri, mettendo a disposizione del club tutta l’esperienza che ha accumulato durante la sua lunga carriera sportiva sia dentro che fuori il campo.

Ex arbitro nazionale, con diverse esperienze internazionali, è stato insignito nel 1999 del titolo di “Arbitro Benemerito di Eccellenza” (unico catanzarese a raggiungere tale prestigioso traguardo), amplia il suo curriculum con l’esperienza da Commissario degli Arbitri nei campionati di C e B oltre che con quella da Commissario di Campo in serie A.

Il catanzarese è stato dal 1986 a 1990 presidente del Comitato Zonale F.I.P. CZ-CS e dal 2005 al 2020 ha ricoperto il ruolo di Sostituto Procuratore Federale per la FIP.

Ad ulteriore testimonianza dell’importante lavoro svolto nel mondo sportivo, il dott. Pipicelli ha ricevuto dal CONI nel 2010 la Stella di Bronzo al Merito Sportivo e nel 2013 quella di Argento.

L’inserimento di Giuseppe Pipicelli all’interno dello staff dirigenziale della Mastria Sport Academy dimostra la voglia della società di legarsi a figure estremamente preparate e competenti in modo da poter far crescere l’organizzazione sia dentro che fuori il parquet.

“Sono molto contento di poter dare una mano a una società seria come la Mastria Sporting Academy in un campionato prestigioso come la B. Spero di poter contribuire alla crescita di questa ambiziosa società anche con l’obiettivo e l’augurio che la pallacanestro a Catanzaro possa tornare ad essere uno sport di vertice come lo è stato per tanti anni in passato”.

Innesto di assoluta qualità quindi per l’Academy che è orgogliosa di poter vantare tra le proprie fila una delle personalità che hanno meglio rappresentato la Città dei Tre Colli e tutta la Calabria all’interno del contesto cestistico nazionale.