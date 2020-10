Commissione sport su impianti sportivi: In tempi brevi sarà utilizzabile il PalaGallo

La commissione sport, presieduta da Rosario Lostumbo, si è riunita per discutere della problematica inerente la riapertura e l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini. Al confronto ha partecipato l’assessore al ramo, Domenico Cavallaro, che ha illustrato ai consiglieri la programmazione portata avanti in queste settimane dall’amministrazione per garantire la disponibilità delle strutture alle associazioni sportive.

“Dopo aver recepito l’apposita segnalazione dal collega Belcaro – ha detto Lostumbo – la commissione ha voluto ascoltare le risposte dell’assessore su un argomento molto sentito in città, viste le difficoltà che tante realtà attive sul territorio hanno incontrato a causa delle limitazioni legate all’emergenza covid. In particolare, abbiamo avuto la rassicurazione che in tempi brevi il PalaGallo sarà utilizzabile da parte delle associazioni che ne hanno fatto richiesta, così come le palestre scolastiche degli istituti comprensivi rispetto alle quali si è reso necessario affrontare, insieme ai dirigenti di ogni plesso, diverse criticità per scongiurare il rischio sanitario che, in questo ambito, è molto elevato. L’amministrazione guidata dal sindaco Abramo, dimostrando la giusta sensibilità, è voluta andare incontro anche agli operatori del settore, concertando la misura dell’esenzione del ticket per l’utilizzo degli impianti fino a fine anno. La commissione – ha concluso Lostumbo – ha, inoltre, condiviso la necessità di richiedere al Presidente della Provincia i medesimi chiarimenti in merito agli interventi previsti per le palestre degli istituti scolastici superiori cittadini”.