Post derby, Calabro rimane ottimista ma ammette: “In 10 abbiamo sofferto”

«Avremmo potuto anche ottenere di meno visto come si erano messe le cose». E’ lucida, a fine partita, la disamina del derby da parte giallorossa. Ed è uno schietto Calabro a commentare lodando il suo Catanzaro per alcuni aspetti ma anche bacchettandolo per altri. «Abbiamo fatto venticinque minuti molto bene senza però trovare il gol – ha detto l’allenatore – poi quando l’avversario è venuto fuori abbiamo perso un po’ le distanze e siamo stati costretti a cambiare qualcosa. In inferiorità numerica abbiamo sofferto – ha ammesso – ma il fatto di aver creato anche i presupposti per vincerla nel finale mi fa essere ottimista e mi fa sperare in bene». Certo: se la girata di Baldassin fosse entrata o se l’arbitro avesse decretato il rigore su Curiale le aquile avrebbero potuto arraffare anche qualcosa in più. Ma occorre alzare l’attenzione, evitare determinati errori.

«I ragazzi ce l’hanno messa tutta – il parere di Calabro – con il tempo dovremo eliminare determinate situazioni negative come l’espulsione o gli errori nelle uscite semplici che qualche volta ci portano a regalare palla agli avversari. Dobbiamo crescere velocemente – il messaggio di chiosa – questi episodi devono girare a nostro favore, non contro, se vogliamo vincere».