Catanzaro calcio, settore giovanile: due pareggi contro il Bari per gli aquilotti

Catanzaro-Bari Under 17 3-3

Formazioni

Catanzaro : Columbro; Morelli; Scavone; Angotti (Bianco 24°st); Lanciano; Megna; Parrotta(Carnà 16°st ) ;Belpanno (Scarcella 24°st ) ; Viotti; Falco (Ciampa 8°st); Caliò (Nebbioso 24°st). A disp. Rizzuto ; Scarcella; Ciampa; Carnà; Nebbioso; Bianco; Stanzione; Tedesco; Iulis. All. Salerno R.

Bari: Pellegrini ; Liso;Orlando ( Fioretti 1°st) ; Catacchio; Stella; Mari; Lorusso; Daddario; Balducci (Felline 16°st ) ; Mangialardo (Cellamare 16°st) ; De Marzo (Gusmai 16°st ). A disp: Valeriano; Felline; Gusmai; Nacci; Lops; Fioretti; Cellamare. All. Doudou D.

Ammoniti: Falco (CZ); Parrotta (CZ); Stanzione (CZ) ; Liso (BA); Belpanno (CZ); Scarcella (CZ);

Espulsi: Fioretti 45°st (BA).

Marcatori: Balducci 9°pt (BA); Angotti 10°pt (CZ); Falco 37°pt (CZ); Fioretti 17°st (BA); Mari 30°st (BA); Viotti 45°st (CZ)

Cronaca: Al centro Federale calabrese si è disputato l’incontro tra il Catanzaro di Mister Salerno e l’under 17 barese. Il Bari sblocca subito il risultato con Balducci, il numero 9 insacca lo 0-1 tirando da fuori area. Il predominio giallorosso porta gli aquilotti al pareggio, Angotti è l’autore del gol. Il pressing catanzarese mette in seria difficoltà la difesa del Bari, difatti Falco sigla il 2-1 che chiude il primo tempo. Nella seconda metà di gioco Fioretti realizza il 2-2 e Mari segna, a seguire, il vantaggio pugliese. Viotti , ex Pescara , segna a pochi minuti dal triplice fischio, il pareggio, dal dischetto degli 11 metri. Cala il sipario sul sintetico di Catanzaro Sala, le aquile ottengono il primo punto del campionato 2020/2021 e si preparano ad affrontare il Francavilla nella prossima giornata.

Catanzaro-Bari Under15 2-2

Catanzaro: Greco; Tolomeo ( Perri 5°pt) ; Matacera; Arcuri (Romeo 36°st) ; Starace; Parisi; Tassoni (Enna 1°st) ; Curcio (8°st Persico) ; Khia; Scarcella ; Savio ( Aloiosio 8°st) . A disp. Grimaldi; Marazziti; Vetrano ;Stanciu . All. Teti G.

Bari: Di Serio; Cipriani; Guarino ; Calo; Gorgoni ; Palma; Lavoratti; Correnti (Guglielmi 21°st) ; Magnati; Carlucci (Dimola 7°st) ; Tedeschi (Violante 21°st). A disp. Stomeo; Greco; Hussain; Iusco. All. Anaclerio M.

Ammoniti: Arcuri (CZ); Dimola (BA).

Marcatori: Savio 13°pt (CZ); Cipriani 16°pt (Ba); Violante 26°st (BA); Aloisio 30°st (CZ).

Cronaca : Gli aquilotti dell’Under15 scendono in campo per affrontare il Bari di Anaclerio. I giallorossi realizzano subito il vantaggio ad opera di Savio . Il pressing pugliese aumenta e l’undici biancorosso trova l’1-1 con Cipriani . Nella seconda metà di gioco, Violante sfrutta una buona palla da calcio piazzato e insacca l’1-2 per i pugliesi. La squadra di casa firma il risultato finale con Aloisio, che pareggia a pochi minuti dalla fine. Si conclude così la seconda giornata di campionato per i ragazzi di Teti, che guadagnano il primo punto in stagione.

