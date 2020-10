Catanzaro Calcio, il Ceravolo torna ad accogliere il pubblico. Ingresso riservato a mille spettatori

Era nell’aria già da ieri dopo il licenziamento, da parte del governo, del nuovo DPCM contenente misure di prevenzione anticovid e concessioni anche per lo sport; la conferma è arrivata quest’oggi dopo un summit in società che ha portato alla decisione ufficiale: i cancelli dello stadio “Ceravolo” torneranno ad aprirsi ai tifosi del Catanzaro.

Lo faranno già domenica prossima in occasione della sfida di campionato contro il Foggia e secondo precise linee guida. «Siamo soddisfatti per la decisione di riaprire gli stadi al pubblico, seppure nel limite di mille spettatori – ha sottolineato il diggì Foresti – E’ una notizia positiva, considerato che anche questo obiettivo sembrava difficile da ottenere. Finalmente il calcio può essere fruito dalla sua componente più importante, che è la tifoseria». Rimarcata dal dirigente l’importanza dei tifosi per club e squadra:

“Il presidente Noto – si legge nella nota diffusa in serata sul sito ufficiale del sodalizio – ha lavorato alacremente per consentire la riapertura dell’impianto sin dalla gara contro i rossoneri”. Considerati i tempi ristretti per questa gara non ci sarà diritto di prelazione per i vecchi abbonati, criterio che invece verrà adottato dalla gara seguente con una percentuale del 70% dei tagliandi riservata ai possessori di tessera della scorsa stagione. Tagliandi disponibili fino ad esaurimento della quota mille ed acquistabili soltanto online sul sito www.go2.it a partire da domani. I settori aperti saranno la Curva Massimo Capraro e le Tribune “Pino Albano”.