Palagallo da domani aperto anche per gli allenamenti delle società e associazioni sportive

Da domani, giovedì 15 ottobre, il PalaGallo sarà aperto anche per gli allenamenti delle società e associazioni sportive in regola con gli adempimenti anti-Covid e amministrativi richiesti dal settore Sport di Palazzo De Nobili.

Lo ha annunciato l’assessore Domenico Cavallaro. “Mi rendo conto che il solo palazzetto del quartiere Corvo non sia sufficiente a ospitare gli allenamenti di tutte le società sportive interessate. Per questo motivo sto continuando il dialogo con i dirigenti scolastici, insieme all’assessore alla Pubblica istruzione, Concetta Carrozza, per agevolare l’utilizzo pomeridiano delle palestre”.