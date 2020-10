Tiro a segno: arriva la competizione regionale nella sezione Tsn

Finalmente dopo tanti anni, anche la Sezione T.S.N. di Catanzaro, con tantissimo orgoglio, ha avuto la possibilità di poter organizzare e quindi ospitare una competizione a livello regionale nella propria struttura.

Un traguardo importante che consegna al capoluogo di regione una palestra di tiro omologata a livello regionale e nazionale, dove tutti gli iscritti hanno la possibilità di allenarsi in uno stand composto da 10 linee di tiro consentendo una maggiore crescita ad un vivaio già ricco di giovani promesse, ed essere protagonisti in questa disciplina.

Nel weekend appena trascorso, infatti, si è svolta la seconda gara federale regionale dove si è registrata la partecipazione degli atleti provenienti da tutta la Regione Calabria. La Sezione T.S.N. di Catanzaro si è vista impegnata non solo come organizzatrice dell’evento, considerando anche il momento di emergenza nazionale che si sta attraversando nell’ambito sanitario, ma anche protagonista, con la partecipazione del suo gruppo sportivo, il quale ha regalato ottimi risultati: otto primi posti, cinque secondi posti e due terzi posti nelle categorie C10/P10 ad aria compressa.

Il Consiglio direttivo ringrazia tutti i giovani atleti, non solo per i risultati ottenuti, ma, anche per la costanza e la tenacia dimostrata in questo periodo cosi difficile, dimostrando sempre attaccamento e amore verso questa disciplina. Un ringraziamento particolare va alle famiglie degli atleti che, con pazienza, coltivano la passione dei propri figli. In conclusione non poteva mancare un ringraziamento all’allenatore di II° livello di carabina Saverio MARTELLI per la professionalità con cui svolge il proprio lavoro all’interno della struttura T.S.N. di Catanzaro.