Sono circa cinquecento i biglietti già staccati per la sfida di domenica tra Catanzaro e Foggia: grossomodo la metà di quelli messi da ieri a disposizione dal club giallorosso secondo le direttive emanate dall’ultimo DPCM del governo. I restanti, con ogni probabilità, verranno polverizzati nelle prossime ore ed in mille – il massimo consentito in questa fase – dovrebbero salutare dagli spalti la riapertura dei cancelli al “Ceravolo”. Niente prelazione per gli abbonati questa volta – le ristrettezze temporali non lo hanno permesso – non sarà così invece per la successiva sfida contro il Palermo del 25 per la quale il sodalizio di via Gioacchino da Fiore ha cominciato già a muoversi destinando 700 dei 1000 tagliandi disponibili ai tifosi abbonati. Pubblicate sul sito ufficiale le modalità di richiesta: “la vendita dei tagliandi – si legge – seguirà una rotazione, per consentire a tutti i tifosi sottoscrittori della tessera 2019/2020 di accedere al ‘Ceravolo’ per supportare le Aquile”.

VERSO IL FOGGIA – A Giovino, intanto, la squadra ha proseguito i suoi lavori. Ad eccezione di Urso tutto il gruppo ha lavorato con la palla e la seduta di domani indirizzerà la scelte per la sfida. Diversi i nodi da sciogliere per Calabro a cominciare dal sostituto dello squalificato Martinelli sulla linea a tre di difesa.

CORDOGLIO – Non sono mancati poi i messaggi di cordoglio da parte della società per la scomparsa dell’ex Fabrizio Ferrigno e della presidente della regione Jole Santelli. Prima la nota dedicata all’ex capitano giallorosso, deceduto ieri a seguito di una lunga malattia: “Tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel 2004 – ha ricordato la nota vergata in primis dal presidente Noto – Ferrigno era amato da tutta la tifoseria”. Poi come detto quello per la presidente diffuso nella mattinata di oggi, una volta appresa “con sgomento” la notizia. “Abbiamo apprezzato la vicinanza che ci ha dimostrato in questa fase così difficile che stiamo vivendo e abbiamo ammirato – ha scritto il presidente giallorosso – la sua tenacia da vera combattente. Il suo è un esempio, un monito ad affrontare con caparbietà le sfide che la vita ci riserva”.