Catanzaro, delineato il cammino di campionato fino a gennaio

E’ stato definito ufficialmente il cammino del Catanzaro in campionato: dalla Lega infatti è arrivato il quadro orario dei match in programma dall’ottava giornata fino alla diciannovesima. Subito dopo il match casalingo contro il Palermo previsto al “Ceravolo” per domenica 25 ottobre – già partita da ieri la prelazione in favore degli abbonati – i giallorossi scenderanno in campo contro la Ternana il primo novembre – stadio “Liberati”, ore 15 – per poi affrontare in successione Avellino – al “Partenio” il weekend successivo, sempre alle 15 – il Teramo – nel turno infrasettimanale di mercoledì 11 novembre, al “Ceravolo”, alle 20.45 – e a stretto giro la Virtus Francavilla in Puglia – domenica 15, alle 17.30.

Tra le mura amiche si tornerà il 22 novembre – alle 15, contro la Cavese – e sarà preludio del big match previsto la domenica dopo a Bari contro gli ex Auteri, Celiento e De Risio – domenica 29, alle 15. L’altro ex Giannone, con la sua Turris, si riaffaccerà invece a Catanzaro nella prima di dicembre – domenica 6, alle 17.30 – inaugurando la discesa verso le festività natalizie che vedrà gli uomini di Calabro impegnati in trasferta contro Bisceglie e Catania – rispettivamente domenica 13 alle 17.30 e mercoledì 23 alle 18.30 – ed in casa contro Juve Stabia e Viterbese – domenica 20 alle 15 la prima, domenica 10 gennaio allo stesso orario la seconda. Il 17 gennaio l’ultima tappa per ora fissata in calendario: a Monopoli, alle 15, contro la banda Scienza.